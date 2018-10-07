رشا راغب: تقدم للأكايمية الوطنية 2000 شاب سيتم اختيار 500 فقط منهم



وأشارت "راغب" في لقاء مع قناة dmc الفضائية، إلى أن فترة الدراسة في الأكاديمية 8 أشهر ويقيمون داخل الأكاديمية، ويتم عمل اختبارات لغة عربية وإنجليزية ومعلومات عامة ومستوى الذكاء، للمتقدمين.



وتابعت، أنه يتم عمل شراكات دولية مع مؤسسات وجامعات دولية، ويتم إرسال بعثات للخارج بالتوازي مع الاستعانة بمدربين أجانب في مصر.

كشفت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، أنه تقدم للالتحاق بالأكاديمية 2000 شخص سيتم اختيار 500 من بينهم فقط، لافتة إلى أنه سيكون من بينهم عمار 16 أو 17 عاما.