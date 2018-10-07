ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رشا راغب: تقدم للأكايمية الوطنية 2000 شاب سيتم اختيار 500 فقط منهم

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:33 ص
رشا راغب: تقدم للأكايمية الوطنية 2000 شاب سيتم اختيار 500 فقط منهم
الدكتورة رشا راغب
طباعة
نعيم يوسف
 
كشفت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، أنه تقدم للالتحاق بالأكاديمية 2000 شخص سيتم اختيار 500 من بينهم فقط، لافتة إلى أنه سيكون من بينهم عمار 16 أو 17 عاما.

وأشارت "راغب" في لقاء مع قناة dmc الفضائية، إلى أن فترة الدراسة في الأكاديمية 8 أشهر ويقيمون داخل الأكاديمية، ويتم عمل اختبارات لغة عربية وإنجليزية ومعلومات عامة ومستوى الذكاء، للمتقدمين.

وتابعت، أنه يتم عمل شراكات دولية مع مؤسسات وجامعات دولية، ويتم إرسال بعثات للخارج بالتوازي مع الاستعانة بمدربين أجانب في مصر.
المزيد عن: مصر سيكون الشباب الأكاديمية الوطنية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
-
x
13:00
-
آرسنال
ساوثهامتون
-
x
15:15
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
17:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
ريال بيتيس
فالنسيا
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
15:00
-
فيورنتينا
ميلان
-
x
15:00
-
كييفو فيرونا
نابولي
-
x
18:00
-
ساسولو
سبال
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
لايبزيج
-
x
18:00
-
نورنبيرج
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
15:00
-
طلائع الجيش
وادي دجلة
-
x
18:00
-
سموحة
الأهلي
-
x
21:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ليون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/7/2018 7:30:05 AM