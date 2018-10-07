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محمد محسن ينشر صورة والده ويعلق: "كان بطلا من أبطال حرب أكتوبر"

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 04:56 ص
محمد محسن ينشر صورة والده ويعلق: كان بطلا من أبطال حرب أكتوبر
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الفجر الفني
 

احتفل المطرب محمد محسن، بذكرى حرب النصر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، لافتًا إلى أن والده كان أحد أبطال نصر أكتوبر العظيم. 
 
ونشر صورة لوالده، معلقًا عليها: "بابا الله يرحمه كان بطل من أبطال انتصار أكتوبر تحية واجبة لروحه فى هذه الأيام هو وكل الأبطال الخالدين.. عاشت مصر".

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