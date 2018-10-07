ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تعرف على المطربة الأفغانية الحسناء التي أصبحت مليونيرة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 04:35 ص
تعرف على المطربة الأفغانية الحسناء التي أصبحت مليونيرة
طباعة
 
كثيرات هن المطربات الغنيات في العالم، لكن أن تكون مطربة في بلد تقليدي مثل أفغانستان وتاجرة في الوقت نفسه، وهو أمر يحتاج إلى النشاط وحرية الحركة، فهذا ما يدعو للدهشة.

غزل سادات ، مطربة أفغانية معروفة في بلدها، كما أنها تاجرة ناجحة، بلغت أملاكها من التجارة أكثر من 10 ملايين دولار في بلد فقير مثل أفغانستان.

ولدت سادات في العاصمة كابول، من أب وأم ترجع أصولهما إلى مدينة هرات الأفغانية. ودرست المرحلة الابتدائية في مدينة إسطنبول التركية، ثم ذهبت إلى كندا لتكمل دراستها.

وأكملت المطربة الأفغانية تعليمها الجامعي في مدينة مونتريال الكندية، في فرع "طبابة الأسنان".


وفي حديث لها مع قناة "صوت أميركا"، قالت سادات إنها تنوي الاستمرار في التجارة إلى جانب نشاطها الفني في الغناء.

وتعيش غزل سادات في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، لمواصلة نشاطها التجاري. كما أنها أسست فندقا باسم "هتل كبانة" في منطقة الجميرا في دبي بثلاثة ملايين دولار، وتسعى أن يكون لفندقها خلال خمس سنوات قادمة 20 فرعًا في الإمارات.

وتضيف المطربة الأفغانية أنها تمتلك عشرة ملايين دولار من الثروة، تستثمرها في إنتاج الأكسجين وفي فندق كبانة، كما أنها هي التي تدير أعمالها بنفسها.

وتؤكد غزل سادات أنها تريد أن تمارس النشاط الاقتصادي إلى جانب الرجال الأفغان، وأن تواصل عملها بصفتها سيدة أعمال.

يذكر أن غزل سادات لديها - إلى جانب عملها في التجارة - أكثر من أغنية لا يزال الإعلام الأفغاني يبثها بين الحين والآخر.


المزيد عن: نجوم الفن مطربة مشاهير مزيكا فن غزل سادات سينما دراما الفجر الفني الأفغان اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
-
x
13:00
-
آرسنال
ساوثهامتون
-
x
15:15
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
17:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
ريال بيتيس
فالنسيا
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
15:00
-
فيورنتينا
ميلان
-
x
15:00
-
كييفو فيرونا
نابولي
-
x
18:00
-
ساسولو
سبال
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
لايبزيج
-
x
18:00
-
نورنبيرج
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
15:00
-
طلائع الجيش
وادي دجلة
-
x
18:00
-
سموحة
الأهلي
-
x
21:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ليون
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/7/2018 5:50:02 AM