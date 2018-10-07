تعرف على المطربة الأفغانية الحسناء التي أصبحت مليونيرة

كثيرات هن المطربات الغنيات في العالم، لكن أن تكون مطربة في بلد تقليدي مثل أفغانستان وتاجرة في الوقت نفسه، وهو أمر يحتاج إلى النشاط وحرية الحركة، فهذا ما يدعو للدهشة.





غزل سادات ، مطربة أفغانية معروفة في بلدها، كما أنها تاجرة ناجحة، بلغت أملاكها من التجارة أكثر من 10 ملايين دولار في بلد فقير مثل أفغانستان.





ولدت سادات في العاصمة كابول، من أب وأم ترجع أصولهما إلى مدينة هرات الأفغانية. ودرست المرحلة الابتدائية في مدينة إسطنبول التركية، ثم ذهبت إلى كندا لتكمل دراستها.





وأكملت المطربة الأفغانية تعليمها الجامعي في مدينة مونتريال الكندية، في فرع "طبابة الأسنان".









وفي حديث لها مع قناة "صوت أميركا"، قالت سادات إنها تنوي الاستمرار في التجارة إلى جانب نشاطها الفني في الغناء.





وتعيش غزل سادات في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، لمواصلة نشاطها التجاري. كما أنها أسست فندقا باسم "هتل كبانة" في منطقة الجميرا في دبي بثلاثة ملايين دولار، وتسعى أن يكون لفندقها خلال خمس سنوات قادمة 20 فرعًا في الإمارات.





وتضيف المطربة الأفغانية أنها تمتلك عشرة ملايين دولار من الثروة، تستثمرها في إنتاج الأكسجين وفي فندق كبانة، كما أنها هي التي تدير أعمالها بنفسها.





وتؤكد غزل سادات أنها تريد أن تمارس النشاط الاقتصادي إلى جانب الرجال الأفغان، وأن تواصل عملها بصفتها سيدة أعمال.





يذكر أن غزل سادات لديها - إلى جانب عملها في التجارة - أكثر من أغنية لا يزال الإعلام الأفغاني يبثها بين الحين والآخر.







