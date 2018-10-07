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3 مفاجآت في تشكيل الأهلي "المتوقع" أمام الاتحاد السكندري

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 04:15 ص
3 مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري
الاهلي
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علي نبوي
 

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الاتحاد السكندري اليوم، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:-

 

حراسة المرمى : شريف إكرامي

 

خط الدفاع : أحمد فتحي - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف - صبري رحيل

 

خط الوسط : أكرم توفيق - هشام محمد - وليد سليمان - إسلام محارب - أحمد حمودي

 

خط الهجوم : مروان محسن.

 

 

 

 

 

 

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