حلا شيحة تستعيد نجوميتها وتظهر بشكل جديد من تحت يد خبيرة مكياج(صور)















بعد أن خلعت الحجاب، وأعلنت عودتها للفن من جديد، ابتعدت الفنانة المصرية حلا شيحة عن الظهور الإعلامي أو التواصل مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وذلك على عكس ما توقعه الجميع.حلا تغيبت أيضا عن حضور فعاليات مهرجان الجونة الذي أقيم في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الماضي، على الرغم من وجود شقيقاتها الثلاثة الفنانة هنا شيحة، والفنانة المعتزلة مايا شيحة، ورشا شيحة، وهو ما جعل الكثيرون يتساءلون عن أسباب تغيبها، حيث توقعوا أن تشارك في كل الفعاليات الفنية حتى تستعيد نجوميتها المفقودة.ويرجع أسباب احتفاء حلا خلال الفترة الماضية إلى سفرها إلى زوجها وأبنائها في كندا، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول ندمها على قرار خلعها للنقاب والحجاب وعودتها للفن مرة أخرى، ووصفها البعض بأنها تعاني حالة من التخبط.وكان أحدث ظهور لحلا شيحة من خلال خبيرة التجميل والمكياج دينا صبري، والتي نشرت مجموعة صور جمعتها بحلا في صالون التجميل، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهو ما كشف عن عودة الفنانة لمصر.الفنانة المصرية ظهرت في الصور وهي تضع ماكياج كثيف على وجهها، مما أظهرها بملامح مختلفة بعض الشيء، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها، وطالبوها بعدم الغياب مرة أخرى.وكانت حلا شيحة قد تخلت عن الحجاب بعد أكثر من 14 عامًا، و أعلنت عودتها للفن بعد اعتزال دام لأكثر من 12 عامًا، وتستعد خلال الفترة المقبلة للمشاركة في عمل فني جديد، وقيل أن المنتج احمد السبكي هو أول من عرض عليها سيناريو فيلم جديد تعود به.