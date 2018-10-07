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موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم الأحد 7-10-2018 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:28 ص
موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم الأحد 7-10-2018 في الدوري المصري والقنوات الناقلة
الاهلي
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منى العوضي
 

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة قوية ضد الاتحاد السكندري، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، اليوم الأحد.

 

وتقام مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري في الدوري، وذلك اليوم الأحد والموافق 7 أكتوبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

 

ويستضيف استاد السلام موقعة الأهلي مع زعيم الثغر بالدوري وستكون مباراة قوية خاصة أن الأحمر يدخل اللقاء بمعنويات عالية نظرًا لفوزه على وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

 

ويحتل النادي الأهلي المركز الثامن برصيد 11 نقطة بينما الاتحاد السكندري في المركز التاسع برصيد 11 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.

 

وسيتم نقل مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري في الدوري عبر قناة "ON Sport" بالإضافة إلى النيل للرياضة.

 

ويمكنكم متابعبنا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والاتحاد بالجولة العاشرة من الدوري عبر موقع الفجر الرياضي.

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