"نور الدين" يشهد احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على ضفاف مشروع قناطر أسيوط الجديدة (فيديو وصور)









شهد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط الاحتفالية الكرنفالية الكبرى التى نظمتها المحافظة بمناسبة الذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة بميدان قناطر أسيوط الجديدة تخليدا لذكرى انتصار العزة والكرامة وتكريم بعض المحاربين القدماء وبعض أسر شهداء الجيش والشرطة بالتنسيق بين قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية الامن وجامعة أسيوط ومديريات الثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم وجميع الجهات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بمشاركة أكثر من 6 الاف شاب وفتاة بمختلف المراحل الدراسية والمئات من أهالى المحافظة فضلا عن اعلان فتح منزل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كمزار تاريخى بعد ترميمه ورفع كفائته .



بحضور اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء حاتم رياض مفتش مباحث الامن الوطنى والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والعقيد وليد الشحات المستشار العسكرى للمحافظة والأنبا يوأنس مطران الاقباط الارثوذوكس بأسيوط والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد صلاح قراعة عميد كلية التربية الرياضية وصلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم وضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ونبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومحمد حلمى رئيس حى شرق أسيوط وعبد الروؤف النمر رئيس حى غرب والعميد أشرف البيه رئيس مركز أسيوط .

وأكد محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية له على هامش الاحتفالية – على أهمية إحياء احتفالية العزة والكرامة وتعميق قيم الولاء والانتماء وتخليدا لذكرى إنتصارات العزة من أجل السلام والتنمية وإسترداد الارض مؤكدا على ضرورة بناء الانسان وقدرة الدولة المصرية بجيشها الباسل وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تحدى الصعاب والتغلب على الازمات التى هددت دولتنا والحفاظ على العدل والسلام لتحقيق التنمية والازدهار وتنفيذ خطط التنمية المستدامة موجها التحية لكل شهداء مصر الابرار الذين ضحوا بأرواحهم وقدموا دماءهم حفاظا على مقدرات ومكتسبات هذا البلد العظيم .

بدأت الاحتفالية بعرض للفرق والمجموعات المشاركة فى الاحتفالية من شباب الجوالة والكشافة والتربية والتعليم وشباب ثقافة أسيوط والفنون الشعبية وشباب كلية التربية الرياضية ومجموعات من قوات الشرطة والموسيقى العسكرية .

وتضمنت الفعاليات عروض التربية والتعليم ثم عروض فرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة أسيوط وفرقة التنورة والتحطيب والمزمار البلدى ثم عروض بانوراما رياضية للالعاب الرياضية لطلاب كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط ثم عرض لفرقة الموسيقى العسكرية والسلام الجمهوري وتم تقديم فقرات الحفل بعزف لأهم الاغانى الوطنية عن حرب أكتوبر وحملة الصوارى والاعلام واطلاق الحمام رمز السلام .

وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم بعض المحاربين القدماء وأسرهم وبعض أسر شهداء الجيش والشرطة من أبناء المحافظة وتوزيع شهادات التقدير عليهم .