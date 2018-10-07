عاجل.. أول تعليق من عمرو أديب بعد فوز الزمالك بكأس السوبر المصري - السعودي (فيديو)



وتابع "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، الفضائية: "أحنا فلتنا من إيد عموري ورفاقه لاعبي الهلال السعودي"، مشيدًا بتنظيم المباراة والتواجد المصري الكبير قائلا: "والله تحس انك في مصر.. عمرك ما هتلاقي ده غير في الرياض وجدة".



وأضاف: "كل الدول العربية تحتضن المصريين.. والمصريين يحبون كل الدول العربية، وأي حد يحاول الوقيعة في العلاقات لن ينجح.. لأنه فيه الظهير الشعبي ده".





أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بفوز نادي الزمالك بكأس السوبر المصري - السعودي (كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي)، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، بين الزمالك ونادي الهلال، وهتف قائلا: "زماااالك.. زمااااالك".