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عاجل.. أول تعليق من عمرو أديب بعد فوز الزمالك بكأس السوبر المصري - السعودي (فيديو)

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:45 ص
عاجل.. أول تعليق من عمرو أديب بعد فوز الزمالك بكأس السوبر المصري - السعودي (فيديو)
عمرو أديب
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نعيم يوسف
 
أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بفوز نادي الزمالك بكأس السوبر المصري - السعودي (كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي)، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، بين الزمالك ونادي الهلال، وهتف قائلا: "زماااالك.. زمااااالك".

وتابع "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، الفضائية: "أحنا فلتنا من إيد عموري ورفاقه لاعبي الهلال السعودي"، مشيدًا بتنظيم المباراة والتواجد المصري الكبير قائلا: "والله تحس انك في مصر.. عمرك ما هتلاقي ده غير في الرياض وجدة".

وأضاف: "كل الدول العربية تحتضن المصريين.. والمصريين يحبون كل الدول العربية، وأي حد يحاول الوقيعة في العلاقات لن ينجح.. لأنه فيه الظهير الشعبي ده".

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