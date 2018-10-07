عاجل.. محافظ الوادي الجديد يكشف آخر تطورات "حريق الراشدة" وطريقة تعويض الأهالي



وأضاف "الزملوط" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه عمرو أديب، على قناة "mbc مصر"، الفضائية، أن هناك 41 إصابة باختناق، تم علاجهم داخل القرية.



وأشار إلى أنه أيضا احترق مسكنين وكمية كبيرة من النخيل، لافتا إلى أن السبب هو الرياح الشديدة ودرجة الحرارة العالية، موضحا أن النخيل جاف وغير مثمر، وربما يكون أحد الأشخاص أشعل النار فانتشرت ولم يستطع السيطرة عليها.



وأكد أن الرئيس كان يتابع الموقف كل ثلاثة ساعات، مشددا على أن الرئيس قال إن التعويض لن يكون مادي ولكن "نخلة مكانها نخلة"، وأنواع أفضل من التي كانت موجودة.

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن حريق قرية الراشدة اندلع أمس، وبدأ الإطفاء بالجهود الذاتية، لافتا إلى أن نشاط الرياح أدى لاشتعال الحرائق في النخيل، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بالقوات المسلحة والمحافظات المجاورة.