رد مفاجئ من مدافع الزمالك بعد استبعاده من قائمة المنتخب

رفض محمود علاء مدافع نادي الزمالك التعليق على استبعاده من قائمة منتخب مصر لمباراتي إي سواتيني "سوازيلاند سابقًا"، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

وقال علاء في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "انا راضي بكل شيء بيحصلي في حياتي، وكل شيء بيحصل بيكون قدر من ربنا".

وتابع: "يمكن ربنا شايلي حاجة أحسن في وقت تاني، مش هتكلم بشكل سلبي عن المنتخب أبدًا".

وواصل مدافع الزمالك: " كان نفسي اكون موجود، هتعب واجتهد وامشي على نفس المستوى واعلى علشان اقدر اكون موجود الفترة الجاية".