ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"شباب الأحزاب والسياسيين" تهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:03 ص
شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر
انتصارات أكتوبر المجيدة
طباعة
 
أصدرت "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بيانًا هنأت فيه الشعب المصرى وقواته المسلحة بالذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر. وجاء نص البيان:

"تمر علينا اليوم الذكرى الخامسة والأربعون لنصر أكتوبر المجيد، الذي تجسدت فيه كافة معاني الشرف والفداء، في ظل تحديات جسيمة تمر بها الدولة المصرية، تمثلت في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف علي نفس البقعة المباركة من أرض سيناء العزيزة، وفي حلقة أخرى من حلقات التحدي والصمود يصنعها الجيش المصري العظيم في العملية الشاملة سيناء 2018، فنتذكر سويًا يوم السادس من أكتوبر ليس فقط للتفاخر بالنصر العظيم ولكن لنؤمن بأن وحدة الهدف وتضافر جهود الشعب مع تضحيات قواتنا المسلحة هي سبيلنا للعبور من جديد".

وأضافت التنسيقية: "ففي مثل هذا اليوم بدأت عملية العبور بعد ستة أعوام من استنزاف العدو تحلت فيها قواتنا المسلحة بقيم الصبر والعمل والتمسك بناصية العلم وحكمة القيادة، وتضافرت فيها كافة الجهود الوطنية المخلصة لاسترداد الشرف والكرامة ورد العدوان، باستعادة قطعة أرض غالية كانت ولا تزال مطمعًا للكثيرين".

واختتمت التنسيقية بيانها: "نتقدم بتحية واجبة لكل من يبذل الدم والتضحيات من شهداء ومصابي قواتنا المسلحة البواسل على مر العصور، فهم دومًا درع وسيف لهذه الأمة ، وتهنئة إعزاز وفخر للشعب المصري العظيم".
المزيد عن: شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية الاحزاب انتصارات اكتوبر اخبار مصر احتفالات اكتوبر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
-
x
13:00
-
آرسنال
ساوثهامتون
-
x
15:15
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
17:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
ريال بيتيس
فالنسيا
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
15:00
-
فيورنتينا
ميلان
-
x
15:00
-
كييفو فيرونا
نابولي
-
x
18:00
-
ساسولو
سبال
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
لايبزيج
-
x
18:00
-
نورنبيرج
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
15:00
-
طلائع الجيش
وادي دجلة
-
x
18:00
-
سموحة
الأهلي
-
x
21:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ليون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/7/2018 12:40:01 AM