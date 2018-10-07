"شباب الأحزاب والسياسيين" تهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

أصدرت "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بيانًا هنأت فيه الشعب المصرى وقواته المسلحة بالذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر. وجاء نص البيان:





"تمر علينا اليوم الذكرى الخامسة والأربعون لنصر أكتوبر المجيد، الذي تجسدت فيه كافة معاني الشرف والفداء، في ظل تحديات جسيمة تمر بها الدولة المصرية، تمثلت في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف علي نفس البقعة المباركة من أرض سيناء العزيزة، وفي حلقة أخرى من حلقات التحدي والصمود يصنعها الجيش المصري العظيم في العملية الشاملة سيناء 2018، فنتذكر سويًا يوم السادس من أكتوبر ليس فقط للتفاخر بالنصر العظيم ولكن لنؤمن بأن وحدة الهدف وتضافر جهود الشعب مع تضحيات قواتنا المسلحة هي سبيلنا للعبور من جديد".





وأضافت التنسيقية: "ففي مثل هذا اليوم بدأت عملية العبور بعد ستة أعوام من استنزاف العدو تحلت فيها قواتنا المسلحة بقيم الصبر والعمل والتمسك بناصية العلم وحكمة القيادة، وتضافرت فيها كافة الجهود الوطنية المخلصة لاسترداد الشرف والكرامة ورد العدوان، باستعادة قطعة أرض غالية كانت ولا تزال مطمعًا للكثيرين".



