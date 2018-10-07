نشرة أخبار منتصف الليل.. ميلانيا ترامب تزور الأهرامات

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منطقة أهرامات الجيزة.









استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منطقة أهرامات الجيزة.





وقد استمرت الزيارة حوالي ساعة بدأت بزيارة تمثال أبو الهول حيث قامت مديرة المعونة الأمريكية بالقاهرة بشرح مشروع تخفيض المياه الجوفية الذي تقوم به الهيئة ثم قام د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بشرح الناحية التاريخية لأبوالهول ومشروع ترميمه حيث حرصت علي التقاط الصور أمام أبو الهول.













يفتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، غدا الأحد، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية "سلامة وأمان"، بجامعة كفر الشيخ بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ والدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، ونواب رئيس الجامعة، وعزت المصرى وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.













تناشد هيئة سكك حديد مصر المواطنين، وقائدي المركبات، بضرورة الالتزام بتعليمات المرور وإجراءات السلامة أثناء العبور من على شريط السكك الحديدية.













أطلقت مؤسسة بهية، هاشتاج عبر صفحتها على موقع الفيس بوك، بعنوان "#علشان دايماتفضل_جنبك"، مشيرة إلى أنه دعوة بسيطة وقوية للفت الانتباه، حيث يجمع الهاشتاج قصص البهيات المصريات والمحاربات والمتعافيات من وحش سرطان الثدي.







