"الأعلى للإعلام" ينذر شركتين لتوفيق أوضاعهما بخصوص البث

قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس واصل انذار الشركات التي تعمل في مجال البث أو إعادة البث بحظر وجود الأجهزة الخاصة بالبث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي حيث أرسل خطابين إلى شركتين لإنذارهما بتوفيق أوضاعهما.



