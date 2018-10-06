"الأعلى للإعلام" ينذر شركتين لتوفيق أوضاعهما بخصوص البث
السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:48 م
قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس واصل انذار الشركات التي تعمل في مجال البث أو إعادة البث بحظر وجود الأجهزة الخاصة بالبث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي حيث أرسل خطابين إلى شركتين لإنذارهما بتوفيق أوضاعهما.
وأوضح سليم، في تصريح له أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار المجلس بحظر وجود أجهزة بث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون ترخيص من المجلس، خاصة وأنه وجه إنذارات لـ6 شركات لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من المجلس.
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