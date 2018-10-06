ترامب قبل التصويت: كافانو سيكون "قاضيا عظيما"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن بريت كافانو المرشح لتولي مقعد في المحكمة العليا "سيكون قاضياً عظيماً"، قبل التصويت في مجلس الشيوخ حول تثبيته.











وقال ترامب في تصريحات للصحافيين قبل توجهه على متن طائرة رئاسية إلى ولاية كانساس: "ننتظر التصويت. سيكون قاضياً عظيماً للمحكمة العليا. إنه شخصية استثنائية وموهبة كبيرة وأعتقد أننا سنكون فخورين للغاية".









وأبرز الرئيس مسيرة كافانو في القضاء والذي اتهم في الأسابيع الأخيرة بالتحرش الجنسي بحق ثلاث سيدات.









وتعد عملية التصويت الخطوة الأخيرة في عملية بدأت في التاسع من يوليو الماضي عندما أعلن ترامب عن ترشيح كافانو لتولي مقعد في المحكمة العليا.









وتظاهر مئات اللأخاص في واشنطن، قبل عملية التصويت إزاء احتمال تثبيت كافانو وابدوا دعمهم لضحاياه.