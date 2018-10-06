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رئيس الهلال: مباراة السوبر كانت ممتعة وهذا سبب إشراك "المعيوف"

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:31 م
رئيس الهلال: مباراة السوبر كانت ممتعة وهذا سبب إشراك المعيوف
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عمر عبدالعزيز
 
أشار الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، أن الكل استمتع بمباراة اليوم بين الهلال والزمالك بالسوبر المصري السعودي، والفوز والخسارة بيد الله وحده.

وقال محمد بن فيصل في تصريحات صحفية عقب خسارة الهلال للكأس: "الاجانب الأربعة ؟ ليش نقلل من اللاعب السعودي".

وأضاف: "كان لازم نجهز المعيوف للمنتخب، المعيوف حارس منتخبنا الأساسي وإن لم أشركه اليوم فمتى سيشارك".

وبسؤاله لماذا بدأتم بـ 4 أجانب؟ رد بقوله: "لماذا نقلل من اللاعبين الهلاليين المحليين، اللاعبين المحليين كانوا بمستوى عالي ولا يوجد بالنظام شي يمنع".

وأتم: "جوميز تعرض للإصابة اليوم واضطررنا لإشراك ريفاس اليوم".
المزيد عن: مباراة الهلال والزمالك الهلال والزمالك السوبر المصري السعودي 2018 الأمير محمد بن فيصل
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