رئيس الهلال: مباراة السوبر كانت ممتعة وهذا سبب إشراك "المعيوف"

أشار الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، أن الكل استمتع بمباراة اليوم بين الهلال والزمالك بالسوبر المصري السعودي، والفوز والخسارة بيد الله وحده.





وقال محمد بن فيصل في تصريحات صحفية عقب خسارة الهلال للكأس: " الاجانب الأربعة ؟ ليش نقلل من اللاعب السعودي".



