مصطفى وزيري: زوجة الرئيس الأمريكي كانت منبهرة بالآثار المصرية



وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن ميلانيا ترامب تساءلت عن الاكتشافات الأثرية وهل مازالت جارية في مصر حتى الآن مضيفًا: "ردت عليها أن الآثار الموجودة على وجه الأرض لا تمثل إلا 40% من الآثار الموجودة".



ونوه إلى أنه أكد لها أن هناك اكتشافات جديدة تحدث يوميًا، متابعًا: "انبهار زوجة الرئيس الأمريكي بالآثار سيجعلها تزورها مرة أخرى".



وصف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، زيارة ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي للأهرامات وأبو الهول بأنها في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن الزيارة تناقلتها جميع الوسائل الإعلام الأجنبية في العالم.وقال "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن زوجة الرئيس الأمريكي أبدت إعجابها الشديد بالآثار المصرية والعبقرية التاريخية، لافتًا إلى أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار دعاها لزيارة آثار مصر مرة أخرى.