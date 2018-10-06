ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصطفى وزيري: زوجة الرئيس الأمريكي كانت منبهرة بالآثار المصرية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:35 م
مصطفى وزيري: زوجة الرئيس الأمريكي كانت منبهرة بالآثار المصرية
ميلانيا ترامب
طباعة
داليا الحسين
 
وصف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، زيارة ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي للأهرامات وأبو الهول بأنها في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن الزيارة تناقلتها جميع الوسائل الإعلام الأجنبية في العالم.

وقال "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن زوجة الرئيس الأمريكي أبدت إعجابها الشديد بالآثار المصرية والعبقرية التاريخية، لافتًا إلى أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار دعاها لزيارة آثار مصر مرة أخرى.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن ميلانيا ترامب تساءلت عن الاكتشافات الأثرية وهل مازالت جارية في مصر حتى الآن مضيفًا: "ردت عليها أن الآثار الموجودة على وجه الأرض لا تمثل إلا 40% من الآثار الموجودة".

ونوه إلى أنه أكد لها أن هناك اكتشافات جديدة تحدث يوميًا، متابعًا: "انبهار زوجة الرئيس الأمريكي بالآثار سيجعلها تزورها مرة أخرى".
المزيد عن: ميلانيا ترامب مصر توك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
القادسية
0
x
17:05
1
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
1
x
16:00
2
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
0
كارديف سيتي
كريستال بالاس
0
x
16:00
1
وولفرهامبتون
واتفورد
0
x
16:00
4
بورنموث
بيرنلي
1
x
16:00
1
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
3
x
18:30
2
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ديبورتيفو ألافيس
1
x
18:30
0
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
18:00
1
يوفنتوس
إمبولي
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
4
x
15:30
3
أوجسبورج
بايرن ميونيخ
0
x
18:30
3
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري المصري
الجونة
0
x
18:00
0
مصر المقاصة
كأس السوبر المصري
الهلال السعودي
1
x
19:00
2
الزمالك المصري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/6/2018 10:50:02 PM