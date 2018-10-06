أول تعليق من النقاز بعد تتويج الزمالك بالسوبر المصري السعودي

برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟

وليد سليمان 59.8783% إسلام عيسى 6.9164% طاهر محمد طاهر 1.7291% محمود علاء 10.5988% يوسف أوباما 7.813% أحمد فتحي 9.1258% عامر عامر 0.9766% لاعب آخر 2.96199999999999%