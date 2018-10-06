أول تعليق من النقاز بعد تتويج الزمالك بالسوبر المصري السعودي
السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:30 مهاني عصام
أكد التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك سعادته بالفوز على الهلال السعودي بهدفين لهدف والتتويج بلقب بطولة السوبر المصري السعودي على كأس فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أضاف النقاز أن اللاعبون بعزيمتهم نجحوا فى الفوز باللقب الغالي.
ووجه النقاز الشكر لمجلس الإدارة وأهدى الكأس للمستشار مرتضى منصور والجماهير العظيمة للزمالك.
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