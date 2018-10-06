الأطفال يتفاعلون بالأعلام على أنغام الأغاني الوطنية في احتفالية انتصارات أكتوبر بالأوبرا (فيديو)

قدمت فرقة شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، حفلا فنيًا، على خشبة المسرح الكبير، بدار الاوبرا المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور.





ومن ناحية آخرى تصدرت فرحة الاطفال بالعلم المصري، المشهد طوال الحفل، متافعلين مع الاغاني الوطنية التي قدمت خلال الحفل.





يشار إلى أن الاحتفالية رؤية وإعداد الدكتورعبدالوهاب السيد، وتوزيع موسيقى إهداء من الفنان كريم عبدالوهاب، قيادة وليد حيد.