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سامي الجابر يُعدد إيجابيات عودة السوبر المصري السعودي ويشكر لاعبي الزمالك والهلال

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:21 م
سامي الجابر يُعدد إيجابيات عودة السوبر المصري السعودي ويشكر لاعبي الزمالك والهلال
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علاء خليف
 

تحدث سامي الجابر نجم الكرة السعودية ورئيس مجلس إدارة الهلال السابق، عن إيجابيات عودة بطولة السوبر السعودي المصري بعد غياب 15 عامًا.

وكتب الجابر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " ايجابيات عودة السوبر السعودي المصري، تنظيم رائع - جمهور مميز - متعة كروية".

ووجه "الجابر" الشكر للاعبي الزمالك والهلال على تقديم هذه المباراة الرائعة حيث قال: "شكرا لرجال الهلال والزمالك اخراج هذا الكرنفال بهذه الصورة الرائعة".

كما وجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية على اصراره على اقامة مباراة السوبر المصري السعودي وقال: " شكرا لمعالي المستشار على اصراره لاقامة مثل هذه اللقاءات الاخوية المتميزة".

وفاز الزمالك على الهلال بنتيجة 2-1 وتوج بلقب السوبر المصري السعودي للمرة الثانية في تاريخه.

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