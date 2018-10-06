أول تعليق من عمرو أديب من فوز الزمالك بكأس السوبر المصري السعودي

حرص الاعلامي عمرو أديب، على تهنئة الزمالك بعد تتويجه بكأس السوبر المصري السعودي للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الهلال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب جامعة الملك سعود.





وأشاد أديب بالعلاقة الطيبة بين الشعبين المصري والسعودي والتي ظهرت واضحة في لقاء السوبر اليوم.





وكتب "أديب" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": ".الهلال لعب حلو بصراحه بس اخدنا السوبر وتعيش المحبه المصريه السعوديه وفلتنا من عموري ورفاقه".



