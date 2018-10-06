وحيد ممدوح: سعدت بلقاء الجمهور السكندري (فيديو وصور)

استقبل الجمهور السكندري، كل من عازف الجيتار الشهير وحيد ممدوح، وعازف الإيقاع العالمي سعيد الارتيست، استقبال حافل مساء أمس الخميس بدار أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش.

حيث رفع شباك التذاكر لافتة كامل العدد قبل الحفل بيومين، كما تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الاغاني التي قدما لها رؤية موسيقية جديدة ومنها 3 دقات وان راح منك ياعين حيث تحول الجمهور الي كورال يردد كلمات الاغاني مع عزف كل من وحيد وسعيد.

وكان الحوار الموسيقي بينهما علي درجة عالية من الحرفية لدرجة ان الجمهور بعد الحفل أصر علي مقابلتهما والإعلان عن تشوقهم لحفل آخر يقدموا فيه هذا الحوار الموسيقي مرة أخري من شدة إعجابهم به، خاصة مع افتقادهم لهذا النوع من الحفلات في الإسكندرية، كما تضمن الحفل العديد من المناغشات بين وحيد وسعيد منها تقليدهم لبعض في طريقة العزف وسط ضحك الجمهور.

وأكد وحيد علي سعادته علي هذا الاستقبال الكبير من شعب الإسكندرية والمعروف بتذوقه الموسيقي العالي وحبهم للجديد في هذا العالم، وأنه سيعود لتقديم حفلات أخري لهذا الجمهور الرائع في الإسكندرية.