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ريال مدريد يسقط أمام ألافيس بهدف قاتل في الدوري

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:39 م
ريال مدريد يسقط أمام ألافيس بهدف قاتل في الدوري
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منى العوضي
 

واصل فريق ريال مدريد مسلسل نتائجه المخيبة للآمال وسقط أمام ألافيس بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وسجل مانو جارسيا هدفًا قاتلًا في شباك ريال مدريد خلال الدقيقة (95)، ليصعب الأمر على نجوم الملكي الذين فشلوا في التعويض خلال الثواني الأخيرة المتبقية.

وبهذه النتيجة؛ يحتل فريق جولين لوبيتيجي المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وفي المقابل يرفع ألافيس رصيده إلى النقطة 14 في المركز الثالث.

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