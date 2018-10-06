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انطلاق احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة بأشهرالأغاني الوطنية بالأوبرا (صور)

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:28 م
انطلاق احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة بأشهرالأغاني الوطنية بالأوبرا (صور)
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سعد نبيل
 

انطلق منذقليل، الاحتفالية المنظمه على خشبة المسرح المكشوف، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ويقدم الحفل فرقة شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، بحضور  عد كبير من الجمهور الذي ملأ ارجاء المسرح



وبدأت مراسم الحفل ، على أنغام السلام الجمهوري، عقبه قدمت الفرقه باقة متميزة من أشهرالأعمال الوطنية التي أبدعها كبار الملحنيين والتي شكلت جزءا من وجدان الشعب المصري منها: "حماة الوطن، خلي السلاح صاحي، حلوة بلادي السمرة، عاش اللي قال". 



والاحتفالي رؤية وإعداد الدكتورعبدالوهاب السيد، وتوزيع موسيقى إهداء من الفنان كريم عبدالوهاب، قيادة وليد حيد.


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