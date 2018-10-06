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ولي العهد يكشف عن حجم المبلغ المُحصل من موقوفي "الريتز كارلتون"

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:26 م
ولي العهد يكشف عن حجم المبلغ المُحصل من موقوفي الريتز كارلتون
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زينب عطا
 
كشف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن حجم المبلغ الذي تم تحصيله من إيقاف رجال أعمال وأمراء في فندق الريتز كارلتون.

وأوضح ولي العهد ردًّا على سؤال في هذا الشأن، خلال حواره إلى وكالة “بلومبيرغ”، أنه ليس متأكدًا من الرقم، لكنه يعتقد أنه فوق 35 مليار دولار اليوم.

وتابع ولي العهد: “أعتقد أننا سنصل للرقم النهائي ربما خلال العامين القادمين.. تم تحصيل 40% من المبلغ الحالي على شكل نقد، و60% الباقية في الغالب على شكل أصول”.

ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن الشركات والممتلكات تُدار من قبل شركة استدامة، ولكن النقد يُرسل لوزارة المالية، وبعد عامين من الآن سيتم إغلاق هذا الملف بأكمله.

وأشار إلى أنه بالنسبة إلى باقي المحتجزين فليس لديه معلومات دقيقة، ولكن تبقى حوالي 8 أشخاص، وهم الآن مع محامين خاصين بهم، ويواجهون القانون السعودي
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