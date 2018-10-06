"الوزان": العراق وضع سربًا من الطائرات تحت إمرة الجيش المصري في حرب أكتوبر

قال الكاتب العراقي عبد الكريم الوزان، إن مشاركة الجيش العراقي في حرب السادس من أكتوبر جاء في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين.



وأضاف "الوزان"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن العراق أرسل سربًا من الطائرات العراقية ووضعها تحت إمرة الجيش المصري في هذه الحرب.



وتابع أن الطائرات العراقية شاركت مثيلتها المصرية في حرب السادس أكتوبر، لافتَا إلى أن مصر طلبت مشاركة الطائرات العراقية بالاسم لما للجيش العراقي من مكانة في المنطقة العربية في هذه الوقت.

