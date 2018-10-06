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الدعيع بعد تكريمه في لقاء الهلال والزمالك: عاجز عن شكر آل الشيخ

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:23 م
الدعيع بعد تكريمه في لقاء الهلال والزمالك: عاجز عن شكر آل الشيخ
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زينب عطا
 
أعرب الحارس التاريخي للكرة السعودية محمد الدعيع، حارس مرمى نادي الهلال الأسبق، عن شكره وتقديره للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، بعد قرار الأخير بتكريمه في مباراة الزمالك والهلال في السوبر المصري السعودي.

وتحدث محمد الدعيع قائلًا: أعجز عن شكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على توجيهه بتكريمي بين شوطي لقاء الهلال والزمالك.


ويذكر أن آل الشيخ وجه بتكريم أحمد حسن وخالد الغندور لاعبي الزمالك السابقين، مع تكريم محمد الشلهوب نجم الهلال الحالي.

ويذكر أن مباراة الزمالك والهلال تُقام خلال دقائق على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وسط حضور جماهيري كبير من ناديي الهلال والزمالك.

وحضر مرتضى منصور رئيس الزمالك إلى ملعب جامعة الملك سعود لمتابعة المباراة.
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