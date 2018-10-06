هوندا تدخل عالم السيارات "ذاتية القيادة" بالتعاون مع جنرال موتورز!

كشفت شركة Cruise المتخصصة في تطوير تقنيات القيادة الذاتية أنها توصلت إلى إتفاق مع كل من جنرال موتورز وهوندا للعمل بشكل مشترك على سيارة ذاتية القيادة والتقنيات التابعة لها.





جنرال موتورز وهوندا فضّلا عدم الخوض والتصريح حول الموضوع ولكن الرئيس التنفيذي لكروز السيد Kyle Vogt ذكر أن مشروعهم الجديد يجمع بين الجمال والإبتكارية والكفاءة، وذكر أن السيارة يعملون عليها منذ عامين وتعهد بتقديم تجربة متكاملة للقيادة الذاتية للركاب.



