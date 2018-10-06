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في مباراة الـ7 أهداف.. بوروسيا دورتموند يحقق فوزا مثيرا على حساب أوجسبورج

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:05 م
في مباراة الـ7 أهداف.. بوروسيا دورتموند يحقق فوزا مثيرا على حساب أوجسبورج
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وكالات
 
عزز فريق بوروسيا دورتموند، موقعه في صدارة الدوري الألماني، بفضل فوزه المثير على ضيفه أوجسبورج، بنتيجة 4-3، اليوم السبت، في المرحلة السابعة للبوندسليجا.

رباعية دورتموند، حملت توقيع باكو ألكاسير (هاتريك) وماريو جوتزه، ليرتفع رصيد الفريق إلى 17 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الألماني.

منح ألفريد فينبوجاسون، التقدم لأوجسبورج في الشوط الأول، قبل أن يهز ألكاسير، الشباك من لمسته الأولى في الدقيقة 62، بعد 3 دقائق من مشاركته كبديل.

وأعاد فيليب ماكس، التقدم للفريق الضيف، لكن الكاسير أدرك التعادل مرة أخرى في الدقيقة 80، بعدما أفلت من مراقبه.

ووضع البديل ماريو جوتزه، في مشاركته الأولى في الدوري، دورتموند في المقدمة بعد ذلك بـ 4 دقائق.

وأدرك مايكل جريجوريتش التعادل لأوجسبورج في الدقيقة 87.

وارتكب البديل سيرجيو كوردوفا خطأ ساذجا، وسدد ألكاسير، الكرة من ركلة حرة من فوق الحائط في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لينجح في هز الشباك.

وعلى الجانب الآخر، واصل شالكه، استعادة توازنه وفاز على مضيفه فورتونا دوسلدورف، بهدفين دون رد.

وفي بقية المباريات، فاز هانوفر، بنتيجة 3-1 على شتوتجارت، وتعادل ماينز مع هيرتا برلين.
المزيد عن: هانوفر بوروسيا دورتموند الدوري الألماني أوجسبورج
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