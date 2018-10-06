قوات الاحتلال تعتقل فتى وسط مواجهات شرق قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، فتى فلسطيني (17 عاماً)، بعد مداهمة منزله في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.











وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال داهمت البلدة، وسط إطلاق الأعيرة "المطاطية" وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وعولجوا ميدانياً في مركز الإسعاف في البلدة.









وأضاف أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحام البلدة.