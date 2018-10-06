10 معلومات مثيرة عن الوصل (زمالك الإمارات) قبل مواجهة الأهلي بالبطولة العربية





أسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية) والتي اقيمت اليوم السبت في العاصمة السعودية "الرياض" عن مواجهة قوية للأهلي أمام نظيره الوصل الاماراتي.





ولم يسبق وأن تقابل الأهلي مع الوصل الاماراتي في أي مباراة رسمية خلال تاريخ مشاركاتهما بالبطولات العربية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير بعض المعلومات المهمة عن الوصل الإماراتي:-





1- نادي الوصل أحد أندية دولة الإمارات العربية المتحدة يقع في إمارة دبي، في منطقة زعبيل، ويمتلك تاريخا عامرا بالبطولات وبالأرقام القياسية،من أهم اللاعبين في تاريخ النادي فهد خميس، ناصر خميس، زهير بخيت، إسماعيل راشد، حسن محمد، خالد درويش، فهد عبد الرحمن.





2- الملعب الرئيسي للنادي هو استاد نادي الوصل في منطقة زعبيل في دبي سعة الملعب (9.000 متفرج).





3- تأسس نادي الوصل عام 1960 عندما التقى مجموعة من الشباب في منطقة زعبيل في غرفة داخل منزل بخيت سالم ليقرروا تأسيس نادي اطلقوا عليه في البداية "الزمالك" كنادي رياضي يمارسون فيه هواياتهم الرياضية المختلفة وأهمها بلا شك كرة القدم، ثم انتقل الزمالك إلى منزل صغير تملكه الشيخة مدية بنت سلطان.





4- عام 1974 تم دمج نادي الشعلة مع الزمالك (الوصل حاليًا) تحت مسمي (نادي الوصل الاماراتي الرياضي)





5- ويعتبر فريق الوصل هو الوحيد الذي لم يغب عن بطولة الدوري الاماراتي منذ إنشائها وشارك في جميع النسخ، وهو اكثر الفرق لعبًا للمباريات بالبطولة حتي الآن.





6- يمتلك الوصل رقمًا قياسيًا فريدًا بالبقاء في مركز الصدارة والوصافة في الدوري الاماراتي لمدة 11 موسما متتاليًا.





7- يمتلك الوصل الاماراتي أكبر انتصار في تاريخ الدوري الاماراتي وكان علي حساب فريق رأس الخيمة بنتيجة 10-1، بينما أثقل نتيجة حققها الوصل خارج الامارات كانت على حساب وهيب الباكستاني بعشرة أهداف دون رد في بطولة اسيا 1993.





8- فهد خميس نجم الوصل السابق هو الهداف التاريخي للدوري الاماراتي وسجل 165 هدفًأ.





9- يمتلك نادي الوصل الكثير من الالقاب أبرزها (الفهود) نظرًا لوجود أكثر من لاعب بين صفوفه يحمل اسم "فهد"، وكذلك (الامبراطور) لتحقيقه نتائج جيدة في مختلف البطولات، و(برازيل الامارات) لانه الوحيد الذي شارك في جميع نسخ الدوري الاماراتي مثل مشاركة البرازيل في جميع نسخ كأس العالم، ومن ألقابه ايضًا (نادي الوطن)، و(شمس البطولات).





10- حقق الوصل الاماراتي الكثير من الانجازات والبطولات خلال تاريخه، أبرزها، الدوري الاماراتي (7 مرات)، كأس رئيس دولة الامارات (مرتين)، كأس الاتحاد (مرة)، بطولة دبي الدولية (مرة)، دوري أبطال الخليج للأندية (مرة)، برونزية دوري أبطال اسيا.



