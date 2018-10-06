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حنان مطاوع تعود للسينما بعملين.. تعرف على التفاصيل

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:13 م
حنان مطاوع تعود للسينما بعملين.. تعرف على التفاصيل
حنان مطاوع
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الفجر الفني
 

قالت الفنانة حنان مطاوع، إن فيلم يوم الدين من أفضل الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية، مشيرة إلى أن أدوار كافة الأبطال المشاركين في العمل ليست كبيرة وهو عمل ذو طبيعة خاصة.


اكدت "مطاوع"، في تصريحات صحفية أنها تشارك في عمليين سينمائيين وهما "يوم مصري"، مع الفنان خالد النبوي، وفيلم آخر يحمل اسم "قابل للكسر".

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