حنان مطاوع تعود للسينما بعملين.. تعرف على التفاصيل
السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:13 مالفجر الفني
قالت الفنانة حنان مطاوع، إن فيلم يوم الدين
من أفضل الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية، مشيرة إلى أن أدوار كافة
الأبطال المشاركين في العمل ليست كبيرة وهو عمل ذو طبيعة خاصة.
اكدت "مطاوع"، في تصريحات صحفية
أنها تشارك في عمليين سينمائيين وهما "يوم مصري"، مع الفنان خالد
النبوي، وفيلم آخر يحمل اسم "قابل للكسر".
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