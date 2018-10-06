الذهب العالمي يسجل أكبر مكسب أسبوعى

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مسجلة أكبر مكسب أسبوعى فى ستة أسابيع، فى الوقت الذى تراجع فيه الدولار بعد بيانات أظهرت تباطؤا أكبر من المتوقع لنمو الوظائف فى الولايات المتحدة وانخفاض أسواق الأسهم وهو ما يعزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.





وصعد الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1201.22 دولار للأوقية (الأونصة) فى أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، منهيا الأسبوع على مكاسب قدرها 0.8 بالمئة وهى أكبر زيادة منذ الأسبوع المنتهى فى 24 أغسطس .





وزاد الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1205.60 دولار للأوقية.





ورغم مكاسبه هذا الأسبوع، فإن المعدن الأصفر يظل منخفضا 12 بالمئة من أعلى مستوى له هذا العام الذى سجله فى أبريل نيسان بسبب ارتفاع الدولار الذى يستفيد من اقتصاد أمريكى مفعم بالنشاط وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف من حرب تجارية عالمية.





وانخفض الدولار وهبطت أسواق الأسهم بعد بيانات أظهرت زيادة قدرها 134 ألفا فى عدد الوظائف فى القطاعات غير الزراعية فى الولايات المتحدة فى سبتمبر وهى أقل زيادة فى عام.





ومن شأن ضعف الدولار أن يرفع تكلفة الذهب على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. لكن تزايد أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذى لا يدر عائدا.





ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 14.63 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.95 بالمئة إلى 1067.50 دولار للأوقية، فى حين استقر البلاتين حول 822 دولارا للأوقية.







