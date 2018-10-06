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محافظ سوهاج يزور المستشفى العسكري ومدرسة التمريض ومصانع القوات المسلحة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:31 م
محافظ سوهاج يزور المستشفى العسكري ومدرسة التمريض ومصانع القوات المسلحة
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أبورية حسين
 
زار الدكتور احمد الانصاري محافظ سوهاج واللواء هشام الشافعي مساعد وزيرالداخلية مدير امن سوهاج المستشفى العسكرى بسوهاج ومدرسة التمريض العسكرية للإناث، يرفقهم اللواء يسري خضر سكرتير عام المحافظة، والعقيد وفقي سعد نائب المستشار العسكري، والعقيد مصطفي عبد المقصود قائد قوة التأمين، وذلك في إطار احتفالات محافظة سوهاج بإنتصارات اكتوبر المجيدة.

واشاد المحافظ بالخدمات الطبية التي تقدم للمواطن السوهاجي من خلال المستشفي العسكري حيث تفقد خلال زيارته اقسام المستشفي المختلفة وزار المرضي من العسكريين والمدنيين الموجودين داخل المستشفي، وكان في استقباله العقيد طبيب محمد عبد الوهاب قائد المستشفي العسكري بسوهاج.

كما تفقد مدرسة التمريض العسكرية للإناث حيث تقدم بالتهنئة للعاملين والمقدم هند محمد قائد المدرسة، وتفقد الاقسام والمعامل الموجودة بالمدرسة واشاد بالمستوي الذي يتم تأهيل الطالبات عليه داخل المنظومة الطبية للقوات المسلحة.

وتوجه المحافظ إلي قوة الشرطة العسكرية الموجودة بحي الكوثر لتهنئة الجنود وضباط الصف والضباط بذكري انتصارات اكتوبر المجيدة.

وتفقد ايضا عدد من المصانع التابعة للقوات المسلحة حيث كان في استقباله لدي وصوله مصنع سوهاج لانتاج المربي اللواء محمد عبد الباقي رئيس مجلس ادارة رشركة مصر العليا للإنتاج الزراعي واستصلاح الاراضي بجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعميد عاطف عبد الحميد قائد قطاع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمحافظة سوهاج، والعميد حسن عبد المقصود قائد مصنع سوهاج لإنتاج المربي، حيث تم انشاء المصنع عام 96، بطاقة انتاجية 700 طن مربي سنويا، بالاضافة إلي 10 مليون قطعة برشوم في السنة، كما تفقد مصنع سوهاج لإنتاج الألبان،الذي أنشئ عام 97 بطاقة انتاجية 1500 طن سنويا، وجاري العمل علي زيادة الانتاج ليصل إلي 3000 طن سنويا، كما زار مصنع الأعلاف حيث انشئ عام 95 بطاقة انتاجية 1200 طن سنويا.
محافظ سوهاج يزور المستشفى العسكري ومدرسة التمريض ومصانع القوات المسلحة
محافظ سوهاج يزور المستشفى العسكري ومدرسة التمريض ومصانع القوات المسلحة
محافظ سوهاج يزور المستشفى العسكري ومدرسة التمريض ومصانع القوات المسلحة
محافظ سوهاج يزور المستشفى العسكري ومدرسة التمريض ومصانع القوات المسلحة
محافظ سوهاج يزور المستشفى العسكري ومدرسة التمريض ومصانع القوات المسلحة
محافظ سوهاج يزور المستشفى العسكري ومدرسة التمريض ومصانع القوات المسلحة
محافظ سوهاج يزور المستشفى العسكري ومدرسة التمريض ومصانع القوات المسلحة
محافظ سوهاج يزور المستشفى العسكري ومدرسة التمريض ومصانع القوات المسلحة
محافظ سوهاج يزور المستشفى العسكري ومدرسة التمريض ومصانع القوات المسلحة
محافظ سوهاج يزور المستشفى العسكري ومدرسة التمريض ومصانع القوات المسلحة
المزيد عن: مصر جهاز مشروعات انتصارات أكتوبر المجيدة
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