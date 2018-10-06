بوتين يقبل دعوة زيارة كوريا الجنوبية ويعلن موعدها

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوة زيارة كوريا الجنوبية، ومن المخطط قيامه بهذه الزيارة في العام 2019.



وأكدت ماتفيينكو للصحفيين عقب زيارتها لسيول: "فلاديمير بوتين قبل دعوة رئيس كوريا الجنوبية، ومن المخطط إجراء زيارة في العام المقبل".



وأجرت فالينتينا ماتفيينكو، زيارة إلى كوريا الجنوبية على رأس وفد برلماني مؤخرا، لإجراء مباحثات مع قادة البلاد، حول تعزيز العلاقات البرلمانية الثائية.



وضم الوفد نائب رئيس مجلس الاتحاد إلياس أوماخانوف، ورئيس لجنة الدفاع والأمن فيكتور بونداريف، والنائب الأول لرئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة لودميلا بوكوفا، والنائب الأول لرئيس لجنة الميزانية والأسواق المالية، سيرغي إيفانوف، وعضو لجنة السياسة الاجتماعية يوري أرخاروف، وعضو لجنة الشؤون الدولية فريد محمدشين.

