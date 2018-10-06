ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بوتين يقبل دعوة زيارة كوريا الجنوبية ويعلن موعدها

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:55 م
بوتين يقبل دعوة زيارة كوريا الجنوبية ويعلن موعدها
طباعة
وكالات
 
قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوة زيارة كوريا الجنوبية، ومن المخطط قيامه بهذه الزيارة في العام 2019.

وأكدت ماتفيينكو للصحفيين عقب زيارتها لسيول: "فلاديمير بوتين قبل دعوة رئيس كوريا الجنوبية، ومن المخطط إجراء زيارة في العام المقبل".

وأجرت فالينتينا ماتفيينكو، زيارة إلى كوريا الجنوبية على رأس وفد برلماني مؤخرا، لإجراء مباحثات مع قادة البلاد، حول تعزيز العلاقات البرلمانية الثائية.

وضم الوفد نائب رئيس مجلس الاتحاد إلياس أوماخانوف، ورئيس لجنة الدفاع والأمن فيكتور بونداريف، والنائب الأول لرئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة لودميلا بوكوفا، والنائب الأول لرئيس لجنة الميزانية والأسواق المالية، سيرغي إيفانوف، وعضو لجنة السياسة الاجتماعية يوري أرخاروف، وعضو لجنة الشؤون الدولية فريد محمدشين.
المزيد عن: لجنة الشؤون الدولية كوريا الجنوبية فلاديمير بوتين روسيا الرئيس فلاديمير بوتين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
القادسية
-
x
17:05
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
واتفورد
-
x
16:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
16:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
-
x
18:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
إمبولي
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
أوجسبورج
بايرن ميونيخ
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري المصري
الجونة
-
x
18:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/6/2018 2:20:17 PM