عاجل – السعودية | محمد بن سلمان: بعض المعتقلات تخابرن مع قطر.. ولدينا تسجيلات تدينهنّ

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تطرق الحوار الذي أجرته "بلومبيرغ" مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى التهم الموجهة إلى المجموعة التي رصدت النيابة العامة تواصلاً مشبوهاً لهم مع جهات خارجية، والتي تضم ثلاث نساء وأربعة رجال.





وأكد ولي العهد، أن الجهات المختصة في المملكة وجّهت عدة تهم لأعضاء المجموعة من النساء، من بينها التواصل مع وكالات تابعة لدول أخرى، وإجراء اتصالات مع أشخاص حكوميين في تلك الدول وتسريب معلومات لهم.





وأضاف أن الأشخاص الذين تواصلت تلك النساء معهم ليسوا صحفيين أو دبلوماسيين؛ بل أشخاص يتبعون مخابرات دول أجنبية، وحصلن على مبالغ مالية مقابل تسريب المعلومات.





وأشار ولي العهد، إلى أن من تلك الدول دولة قطر وبعض الوكالات التي تعمل بصورة غير مباشرة مع إيران، مؤكداً أن الجهات المختصة في المملكة لديها أدلة عدة على تخابر المتهمات مع جهات الخارجية، وهذه الأدلة على هيئة أشرطة فيديو ومكالمات هاتفية.





المصدر:- صحيفة عاجل



