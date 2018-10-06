رئيس الزمالك: أول مرة أشوف فرح من غير عريس
السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:45 معمرو مصطفى
أعرب رئيس نادي الزمالك عن سعادته بالتكريم الذي تلقته بعثة النادي في الرياض للمشاركة في السوبر المصري السعودي.
وقال رئيس الزمالك عبر قناة "أبو ظبي" الرياضية :" أشكر مسؤلي السعودية والهلال على الاستقبال الرائع وواضح بصمات المستشار تركي أل شيخ في حفل القرعة ومراسم الاستقبال".
وتابع:"الفضل في البطولة العربية يرجع لتركي أل شيخ..بس أول مرة أشوف فرح من غير عريس".
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