رئيس الزمالك: أول مرة أشوف فرح من غير عريس

أعرب رئيس نادي الزمالك عن سعادته بالتكريم الذي تلقته بعثة النادي في الرياض للمشاركة في السوبر المصري السعودي.





وقال رئيس الزمالك عبر قناة "أبو ظبي" الرياضية :" أشكر مسؤلي السعودية والهلال على الاستقبال الرائع وواضح بصمات المستشار تركي أل شيخ في حفل القرعة ومراسم الاستقبال".





وتابع:"الفضل في البطولة العربية يرجع لتركي أل شيخ..بس أول مرة أشوف فرح من غير عريس".



