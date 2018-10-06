ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

خاص - علاء ميهوب: فلافيو الجديد سيكون ذخيرة وإضافة قوية للأهلي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:43 م
خاص - علاء ميهوب: فلافيو الجديد سيكون ذخيرة وإضافة قوية للأهلي
طباعة
علي نبوي
 
أثنى علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي، على الإمكانيات التي يتمتع بها عبد الرحمن رجب الشهير بـ"بفلافيو" ، والذي أتم مسئولو القلعة الحمراء التعاقد معه لمدة 5 مواسم.


وقال ميهوب في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"عبد الرحمن لاعب مميز للغاية، ونحن نتابعه منذ الموسم الماضي، وأتوقع له مستقبل مبهر مع النادي الأهلي".


وأضاف "اللاعب سيكون ذخيرة للنادي الأهلي في المواسم المقبلة، وقمنا بترشحيه بعد متابعته لفترة طويلة، وأتوقع أن يكون إضافة قوية".

المزيد عن: كوم حماده فلافيو علاء ميهوب الاهلي الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
القادسية
-
x
17:05
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
واتفورد
-
x
16:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
16:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
-
x
18:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
إمبولي
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
أوجسبورج
بايرن ميونيخ
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري المصري
الجونة
-
x
18:00
-
مصر المقاصة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/6/2018 2:20:01 PM