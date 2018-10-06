خاص - علاء ميهوب: فلافيو الجديد سيكون ذخيرة وإضافة قوية للأهلي

أثنى علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي، على الإمكانيات التي يتمتع بها عبد الرحمن رجب الشهير بـ"بفلافيو" ، والذي أتم مسئولو القلعة الحمراء التعاقد معه لمدة 5 مواسم.









وقال ميهوب في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"عبد الرحمن لاعب مميز للغاية، ونحن نتابعه منذ الموسم الماضي، وأتوقع له مستقبل مبهر مع النادي الأهلي".









وأضاف "اللاعب سيكون ذخيرة للنادي الأهلي في المواسم المقبلة، وقمنا بترشحيه بعد متابعته لفترة طويلة، وأتوقع أن يكون إضافة قوية".



