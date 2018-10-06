بومبيو وشينزو آبي يجتمعان لتنسيق المواقف مع بيونج يانج

اجتمع اليوم في طوكيو، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، لتنسيق المواقف بخصوص الحوار مع كوريا الشمالية، في عشية زيارته إلى، بيونج يانج.

وبحث بومبيو وآبي وضع المحادثات مع نظام الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، خلال اللقاء الذي جمعهما بمكتب رئيس وزراء اليابان، التي تمثل المحطة الأولى بجولة بومبيو الآسيوية.

ونقل بومبيو رغبته إلى آبي، في تبني موقف مشترك وقت التعامل مع كوريا الشمالية في مرحلة التقارب الحالية، وشدد على أهمية دعم اليابان للمحادثات، بحسب ما أشارت إليه مصادر حكومية إلى وكالة "كيودو" المحلية.

وتهدف جولة بومبيو، لتنظيم قمة ثانية بين الزعيم الكوري الشمالي، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأيضاً للتشديد على رسالة واشنطن في عدم المساس بنظام العقوبات المفروض على بيونج يانج.

وبعد مروره بطوكيو، حيث سيجتمع أيضاً بنظيره الياباني، تارو كونو، سيتوجه بومبيو، الأحد، إلى بيونج يانج، ليلتقي بالزعيم الكوري الشمالي.

وبعد سفره إلى بيونج يانج، سيتوجه بومبيو، إلى سيول، للاجتماع برئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، وبنظيره كانغ كيونغ وها، لبحث نتائج القمة الأخيرة بين الكوريتين، التي عقدت في الشهر الماضي.

كما سيسافر بومبيو، يوم الإثنين، إلى الصين، ليلتقي بنظيره الصيني، وانج يي، ومستشار الدولة، يانغ جيشي، في خضم التوترات الشديدة في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية الحرب التجارية بين البلدين من بين أمور أخرى.