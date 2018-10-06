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224.13 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:39 م
224.13 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع
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سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 224.13 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 741.84 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات.
 
وسجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافى شراء بقيمة 6096.75 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 1181.87 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74.75% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.33%، والعرب على 10.92% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
واستحوذت المؤسسات على 70.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.32%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 55.24 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 

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