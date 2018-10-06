ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كيري يحذر من رغبة إسرائيل في قصف أمريكا لإيران

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:42 م
كيري يحذر من رغبة إسرائيل في قصف أمريكا لإيران
طباعة
وكالات
 
قال وزير خارجية أمريكا الأسبق، جون كيري، إن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران ضاعف من خطر المواجهة العسكرية بين الدولتين، محذرا بشكل ضمني من وقوف إسرائيل وغيرها خلف ذلك.

ونقلت قناة "برس تي في" التلفزيونية عن كيري قوله اليوم السبت: إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جعل الصراع العسكري أكثر احتمالية في المنطقة، بعد انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران".

وأضاف كيري في إشارة ضمنية للمسؤولين الإسرائيليين: "لأن هناك أشخاصا يودون أن تقصف الولايات المتحدة إيران".

وعلاوة على انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران في مايو الماضي، انسحبت واشنطن في 3 أكتوبر الجاري، من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية مع إيران الموقعة عام 1955.

وفي أوائل شهر مايو الماضي، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق تاريخي حول البرنامج النووي الإيراني، يفرض قيودا على أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليها، وكذلك التدابير التقييدية التي سبق واتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضدها.

واتفقت طهران وسداسية الوسطاء الدوليين "روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا" في صيف عام 2015، على ما أطلق عليه تسمية خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تحجم البرنامج النووي الإيراني وتحظر على طهران تطويره في مقابل رفع العقوبات عنها. وقد تم إلغاء القيود المفروضة على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك عن صادراتها النفطية، في يناير 2016.
المزيد عن: قصف ايران جون كيري ايران امريكا البرنامج النووي الايراني اسرائيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
القادسية
-
x
17:05
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
واتفورد
-
x
16:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
16:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
-
x
18:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
إمبولي
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
أوجسبورج
بايرن ميونيخ
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري المصري
الجونة
-
x
18:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/6/2018 2:20:17 PM