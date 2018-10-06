الموسيقى العسكرية تحتفل بنصر أكتوبر في المتحف المصري (صور)

عزفت قبل قليل موسيقى الشرطة العسكرية المعزوفات الوطنية احتفالًا بنصر أكتوبر العظيم في حديقة المتحف المصري بالتحرير.





وقاد الفرقة النحاسية لموسيقى الشرطة الملازم أول مصطفى أحمد نجم، والذين أمتعوا الحضور بعدد منالمقطوعات الموسيقة الوطنية مثل، مصر التي في خاطري، وأحلف بسماعا وترابها، ورايحين ماسكين فيإيدنا سلاح، والمارشات العسكرية، وغيرها وسط تواجد كبير وتفاعل من الحضور والسائحين.





وشهد الاحتفالية مدير المتحف المصري صباح عبد الرازق وكامل هيئة المتحف من أمناء ومفتشين.