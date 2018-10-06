الشرطة الماليزية تعتقل 8 أشخاص للاشتباه فى تخطيطهم لأعمال إرهابية

أعلنت الشرطة الماليزية، اليوم السبت، اعتقال 8 أشخاص من بينهم 7 أجانب للاشتباه في تورطهم في التخطيط لأعمال تضر بالأمن العام والفيدرالي.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" عن المفتش العام بالشرطة الماليزية محمد فوزي هارون، قوله إن المشتبه بهم على صلة بمركز ديني في "بيرلس"، ولهم صلات بجماعة متشددة في اليمن، تعتنق فكرا يحث على قتل غير المسلمين وكذا المسلمين الذين لا يتبعون تعاليم الدين الإسلامي.

وأضاف أن المشتبه بهم تم اعتقالهم في 24 سبتمبر الماضي بناء على معلومات من المخابرات الماليزية تفيد بأن جماعة إرهابية، تتخذ من اليمن مقرا لها ولها صلات بتنظيم داعش الإرهابي، تنوي إنشاء مدرسة لنشر فكرها الإرهابي في جنوب شرق أسيا.

وأشار إلى أن 5 من المشتبه بهم ينتمون إلى دولة أوروبية وفيما ينتمي سادس لدولة من الأمريكيتين وينتمي السابع إلى دولة من منطقة الشرق الأوسط.