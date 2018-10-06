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البحرية الاسرائيلية تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:54 ص
البحرية الاسرائيلية تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة
بحرية الاحتلال
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وكالات
 

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، صيادين فلسطينيين شقيقين قبالة سواحل منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

 

 وذكرت مصادر محلية أن بحرية الاحتلال حاصرت عددا من مراكب الصيادين وفتحت خراطيم المياه صوبها، قبل أن تعتقل الصيادين الشقيقين صفوت ورفعت زايد من على متن مركبهما في بحر منطقة السودانية، وهما على بعد ميلين بحري".

 

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف الصيادين ومراكبهم بإطلاق النار عليهم واعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم في بحر قطاع غزة.

 

المزيد عن: سواحل غزة بحرية الاحتلال الاحتلال اعتقال صيادين
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