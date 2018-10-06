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جاريث بيل وراموس في قائمة ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:53 ص
جاريث بيل وراموس في قائمة ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس
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أعلن جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ولم تشهد القائمة أي مفاجآت، وخرج منها بسبب الإصابة كل من مارسيلو وإيسكو وكارفاخال، بينما عاد لها جاريث بيل، وسيرجيو راموس، بعد الغياب عن المباراة الأخيرة أمام سسكا موسكو، بدوري الأبطال.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراسة: كيلور نافاس، كورتوا، كاسيا.

الدفاع: فاران، راموس، ناتشو، فاييخو، أودريوزولا وريجيلون.

الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش، أسينسيو، سيبايوس ويورينتي.

الهجوم: بنزيما، بيل، ماريانو، لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور.

المزيد عن: قائمة ريال مدريد ريال مدريد راموس جاريث بيل
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