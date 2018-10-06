محافظ المنيا يضع إكليل زهور على النصب التذكاري احتفالا بانتصارات اكتوبر



جاء ذلك بحضور اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، والدكتور محمد جلال القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والعقيد أكرم على المستشار العسكري للمحافظة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين بالمحافظة.



قرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن تحقيقًا لرفعته وصونا لكرامتة، وعزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن، السلام الجمهوري، وسلام الشهيد.



أعرب المحافظ عن خالص تهانيه لاهالي المنيا بتلك المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، مقدما خالص التحية لأبطالنا البواسل وشهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة الأبطال ورجال الشرطة الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل وطنهم فنالوا شرف الشهادة وكانوا أحياء عند ربهم أحياء يرزقون.



وكان المحافظ قد استقبل المهنئين من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بمناسبة احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر.



وضع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إكليلا من الزهور، اليوم السبت، على النصب التذكاري للجندي المجهول، بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكري الـ45 لانتصارات أكتوبر المجيدة.