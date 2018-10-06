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فساتين سهرة للفتاة المحجبة.. موضة 2018 (صور)

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:34 ص
فساتين سهرة للفتاة المحجبة.. موضة 2018 (صور)
فستان سهرة للفتاة المحجبة
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أصبحت الفتاة المحبجة في عصرنا هذا لم تيأس حين البحث عن فستان محتشم يناسب إطلالتها في المناسبات فأصبحت دور الأزياء العاليمة تهتم بالمرأة المحجبة وتصمم لها أزياء تناسبها وفي نفس الوقت تبرز جمالها وأنوثتها.

- نبدأ مع الموديل الأكثر رواجاً لهذا العام وهو الفستان عالي الخصر، أعتمدي هذة الصيحة للحصول على قامة ممشوقة ولمزيد من التألق نسقيه مع حقيبة كلاتش صغيرة أو متوسطة الحجم مزودة بسلسال معدني لإمكانية حملها بأكثر من طريقة.

- الفساتين أحادية اللون حليفتك لإطلالة ناعمة بعيدة عن التكلف كما أنها ستضمن لكِ مزيد من الطول، نسقيها مع حذاء بكعب رفيع من دون إبزيم.

- بخلاف موضته التي لا تبطل يظل الفستان الأسود من القطع الأساسية في دولاب كل إمرأة أنيقة، وبإمكانه تنحيف الجسم وبالتالي الإيحاء بأنه أكثر طولاً.

- فستان حورية البحر Mermaid dresses والذي يشتهر بقصته المعانقة للقوام والتي تتسع تدربجيا بدءاً من أسفل الركبة، أختاريه باللون الأبيض أو الوردي المبودر ونسقيه مع حذاء Nude وحقيبة كلاتش محبوكه بتطريز ناعم.
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