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السيسي: خطر الإرهاب لم يشغلنا عن نقل الواقع المصري لحال أفضل

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:28 ص
السيسي: خطر الإرهاب لم يشغلنا عن نقل الواقع المصري لحال أفضل
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هدى عبدالرازق
 
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر استطاعت مواجهة الإرهاب الأسود، وتوجيه ضربات قاسمة لعناصره، مضيفًا: استطعنا تثبيت أركان دولتنا، وإعادة الهدوء إلى المجتمع".

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر، اليوم السبت، إلى أن خطر الإرهاب لم يشغلهم على ارساء قاعدة متينة للوضع الاقتصادي، ونقل الواقع المصري من حال لحال أفضل، مضيفًا: "لنا الحق في الشعور بالفخر لما حققناه مع تحقيق الأفضل".

ووجه التحية إلى الوحدات العربية التي شاركت في حرب أكتوبر، وأسر شهداء مصر في مواجهة الإرهاب، موجها له رسالة: "إن مصر تتذكر بكل الخير جهد ابنائها ولا تنسى تضحياتهم".
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