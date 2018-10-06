السيسي: خطر الإرهاب لم يشغلنا عن نقل الواقع المصري لحال أفضل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر استطاعت مواجهة الإرهاب الأسود، وتوجيه ضربات قاسمة لعناصره، مضيفًا: استطعنا تثبيت أركان دولتنا، وإعادة الهدوء إلى المجتمع".





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر، اليوم السبت، إلى أن خطر الإرهاب لم يشغلهم على ارساء قاعدة متينة للوضع الاقتصادي، ونقل الواقع المصري من حال لحال أفضل، مضيفًا: "لنا الحق في الشعور بالفخر لما حققناه مع تحقيق الأفضل".



