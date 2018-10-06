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الزمالك يبحث عن فض الشراكة مع الهلال في السوبر المصري السعودي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:25 ص
الزمالك يبحث عن فض الشراكة مع الهلال في السوبر المصري السعودي
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الفجر الرياضي
 
يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره الزمالك المصري مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءًا في كأس السوبر المصري السعودي بالرياض.


ويسعي الزمالك لفض الشراكة مع الهلال في المباريات الرسمية التي جمعت بينهم، حيث تواجه الفريقان 3 مرات في البطولة العربية، حقق الفوز كل منهما مرة واحدة، بينما انتهت المواجهة الثالثة بالتعادل.


فاز الهلال أولاً على الزمالك في الرياض خلال بطولة دوري أبطال العرب 2004، وفي مباراة العودة بالقاهرة تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، أما المباراة الثالثة جمعت بينهما في نفس النسخة خلال تحديد صاحب المركز الثالث، وحقق الزمالك الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


وجمعت الفريقان مواجهة رابعة ولكنها كانت ودية في عام 2015 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

المزيد عن: كأس السوبر المصري السعودي الهلال السوبر المصري السعودي الزمالك
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