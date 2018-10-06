السيسي يوجه التحية إلى "السادات" بطل الحرب والسلام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حرب أكتوبر 73 لم تكن فقط من أجل استرداد أرضنا، وإنما كان السلام نصب أعيننا، مضيفًا أن السلام يجب أن يستند إلى العدل وميزان القوة.





ووجه "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر، اليوم السبت، التحية إلى الرئيس الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام، وأرواح شهداء مصر، مضيفًا أن مصر أثبتت في السلام نفس قدرتها في الحرب، حيث أثبتت مصر أنها عندما تقرر تستطيع التنفيذ.