بومبيو يصل طوكيو لإجراء محادثات قبل زيارته لبيونج يانج

وصل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إلى طوكيو، اليوم السبت، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء شينزو آبى ومسؤولين آخرين قبل رابع زيارة يقوم بها لكوريا الشمالية لإجراء محادثات بشأن نزع السلاح النووى مع الزعيم كيم جونج أون

وعلى الرغم من تعهد كيم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووى مازالت اليابان الحليف الرئيس لواشنطن فى آسيا تعتبر كوريا الشمالية "تهديدا خطيرا" وتمضى قدما فى خطط لتعزيز دفاعاتها الصاروخية الباليستية ببطاريات ايجيس اشور التى يمكنها استهداف رؤوس حربية فى الفضاء.

وقال بومبيو فى حديث لمجموعة من الصحفيين أثناء توجهه لطوكيو إن هدف محادثاته فى بيونجيانج فى مطلع الأسبوع سيكون" التأكد من إدراكنا ما يحاول كل طرف تحقيقه فى حقيقة الأمر".

ولم تحقق آخر زيارة قام بها بومبيو لكوريا الشمالية نتائج طيبة. وغادر بومبيو بيونجيانج فى يوليو تموز مشيدا بالتقدم الذى تم إحرازه إلا أن كوريا الشمالية نددت به لتقديمه "مطالب على غرار رجال العصابات". وأثار بومبيو غضب كوريا الشمالية فى الآونة الأخيرة بإصراره على ضرورة استمرار العقوبات الدولية عليها إلى أن تتخلى عن أسلحتها النووية. وقال يوم الأربعاء إنه كان هناك تأييد بالإجماع لهذا خلال الاجتماع الذى عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الأيام الماضية حتى وإن كانت روسيا والصين" لديهما بعض الأفكار بشأن الطريقة التى قد نبدأ بها التفكير فى الوقت الذى سيكون مناسبا لتقليص" العقوبات.